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Информации об ущербе от землетрясения в Мексике пока не поступало
Данных об ущербе от сильного землетрясения в Мексике пока не поступало, но от штата, где был эпицентр, информации пока нет, сообщил президент страны Андрес... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:26
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
в мире
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андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире

Информации об ущербе от землетрясения в Мексике пока не поступало

19:26 23.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. Данных об ущербе от сильного землетрясения в Мексике пока не поступало, но от штата, где был эпицентр, информации пока нет, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"На данный момент нет информации об ущербе, нам пока не удалось связаться с Оахако, информация от остальных штатов у нас есть. Все находятся на улице, чтобы быть в безопасности в случае повторных толчков", - сообщил он.
Президент выложил в Twitter ролик, на котором видно, что он сам находится на улице.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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