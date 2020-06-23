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Музеи в Подмосковье откроются 25 июня
Во время карантина музеи готовились к новым мероприятиям и выставкам. С 25 июня в Московской области можно будет посещать многие экспозиции, сообщили на сайте... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:37
музеи
новости подмосковья
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музеи, московская область (подмосковье)

Музеи в Подмосковье откроются 25 июня

19:37 23.06.2020
22
© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители на территории музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области
Посетители на территории музея-заповедника Горки Ленинские в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во время карантина музеи готовились к новым мероприятиям и выставкам. С 25 июня в Московской области можно будет посещать многие экспозиции, сообщили на сайте телеканала "360".
В течение всего периода эпидемии коронавируса областные музеи работали в онлайн-режиме. За три месяца вынужденного карантина в них побывало более 4 миллионов онлайн-посетителей.
По словам главы подмосковного минкульта Елены Харламовой, для зрителей впервые откроют музей "Зоя" в Петрищеве. В музее П.И.Чайковского в Клину готовится новая выставка, посвященная юбилею композитора, а в музее А.П.Чехова в Мелихово завершается реконструкция флигеля.

В Серпуховском музее открывается новая экспозиция, посвященная 75-летию Победы. В МВК "Новый Иерусалим" в Истре завершается монтаж виртуального концертного зала", — процитировали главу регионального минкульта на сайте телеканала.

Вход в музеи для посетителей возможен только в масках и перчатках. Также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 метра.
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Новости ПодмосковьяМузеиМосковская область (Подмосковье)
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