Музеи в Подмосковье откроются 25 июня

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во время карантина музеи готовились к новым мероприятиям и выставкам. С 25 июня в Московской области можно будет посещать многие экспозиции, сообщили на сайте телеканала Во время карантина музеи готовились к новым мероприятиям и выставкам. С 25 июня в Московской области можно будет посещать многие экспозиции, сообщили на сайте телеканала "360"

В течение всего периода эпидемии коронавируса областные музеи работали в онлайн-режиме. За три месяца вынужденного карантина в них побывало более 4 миллионов онлайн-посетителей.

По словам главы подмосковного минкульта Елены Харламовой, для зрителей впервые откроют музей "Зоя" в Петрищеве. В музее П.И.Чайковского в Клину готовится новая выставка, посвященная юбилею композитора, а в музее А.П.Чехова в Мелихово завершается реконструкция флигеля.

В Серпуховском музее открывается новая экспозиция, посвященная 75-летию Победы. В МВК "Новый Иерусалим" в Истре завершается монтаж виртуального концертного зала", — процитировали главу регионального минкульта на сайте телеканала.