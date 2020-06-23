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В ДНР рассказали о ситуации с обменом удерживаемых лиц
Киев отказывается прекращать уголовное преследование граждан, освобожденных в ходе обмена пленными, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:23
дарья морозова
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дарья морозова, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире

В ДНР рассказали о ситуации с обменом удерживаемых лиц

19:23 23.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Киев отказывается прекращать уголовное преследование граждан, освобожденных в ходе обмена пленными, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова по итогам встречи гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу.
Морозова неоднократно заявляла, что одним из условий обмена пленными с Киевом является прекращение уголовного преследования в отношении сторонников ДНР.
"По итогам прошедшей видеоконференции участниками гуманитарной подгруппы обсуждались вопросы касаемо процессуальной очистки лиц, освобожденных в ходе прошедших обменов. Украинская сторона отказалась от ранее взятых на себя обязательств о прекращении уголовных преследований в отношении освобожденных лиц. Подобная практика ставит под сомнение все дальнейшие попытки обменов, поскольку напрямую угрожает безопасности граждан, создавая риски последующего уголовного преследования со стороны Украины", - сказала Морозова журналистам.
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Дарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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