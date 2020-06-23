В ДНР рассказали о ситуации с обменом удерживаемых лиц

Морозова неоднократно заявляла, что одним из условий обмена пленными с Киевом является прекращение уголовного преследования в отношении сторонников ДНР.

"По итогам прошедшей видеоконференции участниками гуманитарной подгруппы обсуждались вопросы касаемо процессуальной очистки лиц, освобожденных в ходе прошедших обменов. Украинская сторона отказалась от ранее взятых на себя обязательств о прекращении уголовных преследований в отношении освобожденных лиц. Подобная практика ставит под сомнение все дальнейшие попытки обменов, поскольку напрямую угрожает безопасности граждан, создавая риски последующего уголовного преследования со стороны Украины", - сказала Морозова журналистам.