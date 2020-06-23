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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:14
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, молдавия, в мире

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

19:14 23.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июн — РИА Новости. Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
В Молдавии 15 мая закончился период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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"Продлевается режим чрезвычайного положения в области здравоохранения на территории всей Молдавии до 15 июля 2020 года, с возможностью его продления в зависимости от эволюции эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14 714 зарегистрированных случаях коронавируса, 490 из которых стали летальными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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