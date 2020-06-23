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Сейсмологи в Мексике скорректировали данные по сильному землетрясению
Землетрясение, произошедшее во вторник на юге Мексики, имело магнитуду 7,5, а не 7,1, как было определено вначале, сообщила Национальная сейсмологическая... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:11
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мехико (город), мексика, в мире

Сейсмологи в Мексике скорректировали данные по сильному землетрясению

19:11 23.06.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее во вторник на юге Мексики, имело магнитуду 7,5, а не 7,1, как было определено вначале, сообщила Национальная сейсмологическая служба.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 (не в 12) километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
Корреспондент РИА Новости в Мехико сообщает, что толчки в городе ощущались как несильные. Они начались спустя 30 секунд после сирены сейсмической тревоги, жителям эвакуированных зданий пока не позволяют вернуться внутрь.
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