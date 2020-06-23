https://ria.ru/20200623/1573387783.html
Сейсмологи в Мексике скорректировали данные по сильному землетрясению
Землетрясение, произошедшее во вторник на юге Мексики, имело магнитуду 7,5, а не 7,1, как было определено вначале, сообщила Национальная сейсмологическая... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:11
2020-06-23T19:11
мехико (город)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мехико (город), мексика, в мире