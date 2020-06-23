В ООН проверят сообщения о рекордных +38°С на полюсе холода в Якутии

Ранее начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила РИА Новости, что воздух в Верхоянске прогрелся до +38, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока.

По ее словам, в Сибири этой весной в целом были зафиксированы необычно высокие температуры. В мае было на 10 градусов теплее нормы, что вызывает опасение, отметила Нуллис.

"Если ВМО получит подтверждение такой температуры от Росгидромедцентра, эта информация затем будет передана для проверки в Архив исключительных погодных и климатических температур. Это как Книга рекордов Гиннесса для климата. До этого момента у нас не было отдельной категории для жары в арктическом регионе", - добавила она.