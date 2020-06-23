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В ООН проверят сообщения о рекордных +38°С на полюсе холода в Якутии
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проверяет сообщения о новой рекордной температуре +38 градусов в российском Верхоянске в Якутии, известном в мире... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:10
республика саха (якутия)
верхоянск
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика саха (якутия), верхоянск, общество

В ООН проверят сообщения о рекордных +38°С на полюсе холода в Якутии

19:10 23.06.2020
2153
© РИА Новости / В. Журавлев Верхоянские горы в Якутии
Верхоянские горы в Якутии
© РИА Новости / В. Журавлев
ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проверяет сообщения о новой рекордной температуре +38 градусов в российском Верхоянске в Якутии, известном в мире как северный полюс холода, заявила официальный представитель ВМО Клер Нуллис.
Ранее начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила РИА Новости, что воздух в Верхоянске прогрелся до +38, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока.
"Рекорд был зафиксирован 20 июня, в субботу, и мы попросили экспертов из Института исследования Арктики и Антарктики Росгидромедцентра объяснить, почему именно в этом регионе Восточной Сибири экстремально холодная температура зимой и экстремально высокая летом. Температуры свыше 30°С в июле обычное явление, но 38 °С – это исключительно явление", - сказала она на брифинге.
По ее словам, в Сибири этой весной в целом были зафиксированы необычно высокие температуры. В мае было на 10 градусов теплее нормы, что вызывает опасение, отметила Нуллис.
"Если ВМО получит подтверждение такой температуры от Росгидромедцентра, эта информация затем будет передана для проверки в Архив исключительных погодных и климатических температур. Это как Книга рекордов Гиннесса для климата. До этого момента у нас не было отдельной категории для жары в арктическом регионе", - добавила она.
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Республика Саха (Якутия)ВерхоянскОбщество
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