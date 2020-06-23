В СПЧ оценили предложенные Путиным меры поддержки IT-отрасли

"Меры поддержки IT-отрасли обеспечат ее прорыв в стране. Будут налоги снижать, пока придут новые компании, это же время понадобится. Это же не завтра начнется. Да, это для них поддержка, но для новых это условия для того, чтобы возвращались с Запада наши IT (специалисты) и делали свой бизнес здесь", - сказал РИА Новости Точенов.