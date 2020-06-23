В СПЧ оценили предложенные Путиным меры поддержки IT-отрасли

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что меры поддержки IT-отрасли обеспечат ее прорыв в стране.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одна из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.
"Меры поддержки IT-отрасли обеспечат ее прорыв в стране. Будут налоги снижать, пока придут новые компании, это же время понадобится. Это же не завтра начнется. Да, это для них поддержка, но для новых это условия для того, чтобы возвращались с Запада наши IT (специалисты) и делали свой бизнес здесь", - сказал РИА Новости Точенов.
По его словам, это правильное направление, потому что это технологии будущего, которые надо развивать в РФ.