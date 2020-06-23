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В СПЧ оценили предложенные Путиным меры поддержки IT-отрасли
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что меры поддержки IT-отрасли обеспечат ее прорыв в стране. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:09
александр точенов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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александр точенов, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, экономика

В СПЧ оценили предложенные Путиным меры поддержки IT-отрасли

19:09 23.06.2020
346
© РИА Новости / Максим БогодвидРабочее место
Рабочее место
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что меры поддержки IT-отрасли обеспечат ее прорыв в стране.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одна из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.
"Меры поддержки IT-отрасли обеспечат ее прорыв в стране. Будут налоги снижать, пока придут новые компании, это же время понадобится. Это же не завтра начнется. Да, это для них поддержка, но для новых это условия для того, чтобы возвращались с Запада наши IT (специалисты) и делали свой бизнес здесь", - сказал РИА Новости Точенов.
По его словам, это правильное направление, потому что это технологии будущего, которые надо развивать в РФ.
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Александр ТоченовСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинЭкономика
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