В Сирии пять человек погибли при взрыве автомобиля

Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Халафе.

"Террористическая организация РПК / YPG продолжает атаковать мирных жителей Сирии. Террористы, устроившие взрыв в Тель-Халафе в районе операции "Источник мира", убили по меньшей мере пять человек и 12 ранили", - сообщило турецкое военное ведомство.