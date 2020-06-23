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В Сирии пять человек погибли при взрыве автомобиля
Минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:02
минобороны турции
рабочая партия курдистана
сирия
в мире
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минобороны турции, рабочая партия курдистана, сирия, в мире

В Сирии пять человек погибли при взрыве автомобиля

19:02 23.06.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии, возложив ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).
Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Халафе.
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"Террористическая организация РПК / YPG продолжает атаковать мирных жителей Сирии. Террористы, устроившие взрыв в Тель-Халафе в районе операции "Источник мира", убили по меньшей мере пять человек и 12 ранили", - сообщило турецкое военное ведомство.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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