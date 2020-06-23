В Сирии пять человек погибли при взрыве автомобиля

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии, возложив ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).
Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Халафе.
"Террористическая организация РПК / YPG продолжает атаковать мирных жителей Сирии. Террористы, устроившие взрыв в Тель-Халафе в районе операции "Источник мира", убили по меньшей мере пять человек и 12 ранили", - сообщило турецкое военное ведомство.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.