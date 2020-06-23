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Центр предупреждения о цунами в США объявил тревогу для трех стран
Центр по предупреждению о цунами в США объявил угрозу для западного побережья Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, мексика, гватемала (республика), сальвадор, сша, в мире

Центр предупреждения о цунами в США объявил тревогу для трех стран

18:59 23.06.2020 (обновлено: 20:34 23.06.2020)
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центр по предупреждению о цунами в США объявил угрозу для западного побережья Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.
Предупреждение о цунами последовало после мощного землетрясения на юге Мексики рядом с побережьем Тихого океана.
По разным данным, магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 7,7.
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