https://ria.ru/20200623/1573386322.html
Финляндия откроет границы с рядом стран
Правительство Финляндии сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:56
2020-06-23T23:59
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, португалия, финляндия, норвегия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн — РИА Новости.
Правительство Финляндии
сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий уровень заболеваемости, сообщает во вторник кабмин.
Не позднее 10 июля правительство решит, с какими странами будет разрешен туризм.
"С 13 июля будет отменен внутренний пограничный контроль между странами, в которых уровень COVID-19 схож с тем, что наблюдается в странах, где внутренний пограничный контроль уже отменен. Этими странами являются Норвегия
, Дания
, Исландия
и страны Балтии. В настоящее время предельным значением считается максимум восемь новых случаев на 100 тысяч человек за предыдущие 14 дней", — говорится в сообщении.
Такими странами могут стать: Германия
, Италия, Австрия
, Греция, Швейцария
, Словакия, Словения, Венгрия
и Лихтенштейн
, а также Хорватия
, Кипр и Ирландия
.
Исходя из эпидемиологической оценки, будет продолжаться внутренний пограничный контроль и ограничения на поездки между Финляндией и Нидерландами, Бельгией
, Испанией, Люксембургом
, Мальтой, Португалией
, Польшей, Францией
, Швецией и Чешской Республикой.
"Правительство больше не будет давать рекомендации, основанные на определенном возрастном ограничении, чтобы избегать физического контакта", — говорится в сообщении.
Также ожидается, что рекомендация правительства об удаленной работе, действующая до 1 августа, не будет продолжена.
"На своих переговорах правительство указало, что рекомендация по дистанционной работе закончится 1 августа из-за хорошей эпидемической ситуации. Сезон летних каникул в июле позволяет плавно переходить к нормальным условиям труда", — уточняет кабмин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.