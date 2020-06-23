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Финляндия откроет границы с рядом стран
Правительство Финляндии сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:59
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коронавирус covid-19, коронавирусы, португалия, финляндия, норвегия, в мире

Финляндия откроет границы с рядом стран

18:56 23.06.2020 (обновлено: 23:59 23.06.2020)
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн — РИА Новости. Правительство Финляндии сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий уровень заболеваемости, сообщает во вторник кабмин.
Не позднее 10 июля правительство решит, с какими странами будет разрешен туризм.
"С 13 июля будет отменен внутренний пограничный контроль между странами, в которых уровень COVID-19 схож с тем, что наблюдается в странах, где внутренний пограничный контроль уже отменен. Этими странами являются Норвегия, Дания, Исландия и страны Балтии. В настоящее время предельным значением считается максимум восемь новых случаев на 100 тысяч человек за предыдущие 14 дней", — говорится в сообщении.
Такими странами могут стать: Германия, Италия, Австрия, Греция, Швейцария, Словакия, Словения, Венгрия и Лихтенштейн, а также Хорватия, Кипр и Ирландия.
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Исходя из эпидемиологической оценки, будет продолжаться внутренний пограничный контроль и ограничения на поездки между Финляндией и Нидерландами, Бельгией, Испанией, Люксембургом, Мальтой, Португалией, Польшей, Францией, Швецией и Чешской Республикой.
"Правительство больше не будет давать рекомендации, основанные на определенном возрастном ограничении, чтобы избегать физического контакта", — говорится в сообщении.
Также ожидается, что рекомендация правительства об удаленной работе, действующая до 1 августа, не будет продолжена.
"На своих переговорах правительство указало, что рекомендация по дистанционной работе закончится 1 августа из-за хорошей эпидемической ситуации. Сезон летних каникул в июле позволяет плавно переходить к нормальным условиям труда", — уточняет кабмин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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