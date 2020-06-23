Финляндия откроет границы с рядом стран

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн — РИА Новости. Правительство Правительство Финляндии сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий уровень заболеваемости, сообщает во вторник кабмин.

Не позднее 10 июля правительство решит, с какими странами будет разрешен туризм.

Дания, "С 13 июля будет отменен внутренний пограничный контроль между странами, в которых уровень COVID-19 схож с тем, что наблюдается в странах, где внутренний пограничный контроль уже отменен. Этими странами являются Норвегия Исландия и страны Балтии. В настоящее время предельным значением считается максимум восемь новых случаев на 100 тысяч человек за предыдущие 14 дней", — говорится в сообщении.

Исходя из эпидемиологической оценки, будет продолжаться внутренний пограничный контроль и ограничения на поездки между Финляндией и Нидерландами, Бельгией , Испанией, Люксембургом , Мальтой, Португалией , Польшей, Францией , Швецией и Чешской Республикой.

"Правительство больше не будет давать рекомендации, основанные на определенном возрастном ограничении, чтобы избегать физического контакта", — говорится в сообщении.

Также ожидается, что рекомендация правительства об удаленной работе, действующая до 1 августа, не будет продолжена.

"На своих переговорах правительство указало, что рекомендация по дистанционной работе закончится 1 августа из-за хорошей эпидемической ситуации. Сезон летних каникул в июле позволяет плавно переходить к нормальным условиям труда", — уточняет кабмин.