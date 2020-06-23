Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Соответствующий указ уже подписан президентом. Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Соответствующий указ уже подписан президентом.

Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.

Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили выплаты на сумму свыше 270,2 миллиарда рублей.

Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. Кроме того, по пять тысяч рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей в возрасте до 3 лет, в сумме 62,7 миллиарда рублей.

Без бюрократии

Для получения выплат не нужно повторно подавать заявление и собирать справки, она начислится автоматически всем, кто получал ее в июне.

Он отметил, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.

"А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - уточнил глава государства.

"Все просчитано"

Предложение президента поддержали в Совфеде. Так, глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов заявил РИА Новости, что средств для обеспечения соцвыплат достаточно.

По словам законодателя, важно, чтобы эти средства были правильно использованы, доходили до адресатов.