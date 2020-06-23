https://ria.ru/20200623/1573385868.html
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Соответствующий указ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:19
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владимир путин
анатолий артамонов
общество
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РИА Новости
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Путин предложил выплатить по 10 000 на детей до 16 лет
В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.
Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет.
2020-06-23T20:19
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, анатолий артамонов, общество
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Владимир Путин
во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Соответствующий указ уже подписан президентом.
Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.
Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили выплаты на сумму свыше 270,2 миллиарда рублей.
Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. Кроме того, по пять тысяч рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей в возрасте до 3 лет, в сумме 62,7 миллиарда рублей.
Без бюрократии
Для получения выплат не нужно повторно подавать заявление и собирать справки, она начислится автоматически всем, кто получал ее в июне.
Он отметил, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.
"А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - уточнил глава государства.
"Все просчитано"
Предложение президента поддержали в Совфеде. Так, глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов
заявил РИА Новости, что средств для обеспечения соцвыплат достаточно.
По словам законодателя, важно, чтобы эти средства были правильно использованы, доходили до адресатов.
"Все предложения, которые озвучивает президент, всегда хорошо обоснованы, просчитаны", - сказал Артамонов.