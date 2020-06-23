Симоньян поддержала повышение НДФЛ для помощи больным детям

"Я зарабатываю больше пяти миллионов рублей в год. И считаю, что люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить, как минимум, четверть своих доходов на больных детей и других нуждающихся. И очень рада, что теперь государство принудительно слегка подраскулачит тех, кто этого не делал. А те, кто это делал и так, такому подраскулачиванию будут только рады ", — написала она в своем