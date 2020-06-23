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Симоньян поддержала повышение НДФЛ для помощи больным детям
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян отреагировала на инициативу Владимира Путина о повышении ставки НДФЛ и направлении дополнительных... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:43
маргарита симоньян
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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маргарита симоньян, владимир путин, общество

Симоньян поддержала повышение НДФЛ для помощи больным детям

18:43 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян отреагировала на инициативу Владимира Путина о повышении ставки НДФЛ и направлении дополнительных доходов бюджета на лечение тяжело больных детей.
"Я зарабатываю больше пяти миллионов рублей в год. И считаю, что люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить, как минимум, четверть своих доходов на больных детей и других нуждающихся. И очень рада, что теперь государство принудительно слегка подраскулачит тех, кто этого не делал. А те, кто это делал и так, такому подраскулачиванию будут только рады ", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Путин объявил, что с начала 2021 года доходы граждан, превышающие пять миллионов рублей в год, будут облагаться НДФЛ по ставке 15 процентов.
По оценке президента, такая мера позволит привлечь дополнительно около 60 миллиардов рублей в год, эти средства направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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