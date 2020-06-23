https://ria.ru/20200623/1573385449.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, сообщает Национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:39
2020-06-23T21:44
мексика
в мире
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РИА Новости
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Жители Мексики вышли на улицы, опасаясь повторных подземных толчков
Сильное землетрясение произошло на тихоокеанском побережье Мексики. Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.
2020-06-23T18:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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мексика, в мире