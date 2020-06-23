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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, сообщает Национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:44
мексика
в мире
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РИА Новости
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Жители Мексики вышли на улицы, опасаясь повторных подземных толчков
Сильное землетрясение произошло на тихоокеанском побережье Мексики. Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.
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мексика, в мире

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1

18:39 23.06.2020 (обновлено: 21:44 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, сообщает Национальная сейсмологическая служба.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах юго-восточнее города Крусесита в штате Оахако.
Корреспондент РИА Новости в Мехико сообщает, что толчки в городе ощущались как несильные. Они начались спустя 30 секунд после сирены сейсмической тревоги, жителям эвакуированных зданий пока не позволяют вернуться внутрь
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