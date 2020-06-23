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Эксперт оценил предложенный Путиным налоговый маневр в IT-отрасли
Налоговый маневр в IT-отрасли России вызовет рост технологического предпринимательства, а также привлечет мировые стартапы к ведению разработок в РФ, заявил РИА РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:30
телеобращение президента 23 июня 2020 года
арсений щельцин
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, арсений щельцин, владимир путин, экономика

Эксперт оценил предложенный Путиным налоговый маневр в IT-отрасли

18:30 23.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПланшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Налоговый маневр в IT-отрасли России вызовет рост технологического предпринимательства, а также привлечет мировые стартапы к ведению разработок в РФ, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одна из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.
"Это беспрецедентный маневр, который вызовет рост технологического предпринимательства не только в стране, но и привлечет мировые стартапы размещать разработку именно в России. Это дисконт для IT-отрасли размером в десятки миллиардов рублей", - заявил эксперт.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаАрсений ЩельцинВладимир ПутинЭкономика
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