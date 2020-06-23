Эксперт оценил предложенный Путиным налоговый маневр в IT-отрасли

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Налоговый маневр в IT-отрасли России вызовет рост технологического предпринимательства, а также привлечет мировые стартапы к ведению разработок в РФ, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одна из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.
"Это беспрецедентный маневр, который вызовет рост технологического предпринимательства не только в стране, но и привлечет мировые стартапы размещать разработку именно в России. Это дисконт для IT-отрасли размером в десятки миллиардов рублей", - заявил эксперт.