В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 171

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 171, общее число умерших достигло 42 927, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 874, до 306 210.
Днем ранее число умерших увеличилось на 15, заболевших - на 958. Сегодняшний скачок смертности связан с тем, что в выходные система оповещения не работает в полную силу, и неучтенные данные по умершим приплюсовываются к статистике следующих дней. Кроме того, обновленные цифры по общему числу умерших включают в себя не учтенных ранее 109 человек, скончавшихся в апреле, мае и июне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.