В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 171

Днем ранее число умерших увеличилось на 15, заболевших - на 958. Сегодняшний скачок смертности связан с тем, что в выходные система оповещения не работает в полную силу, и неучтенные данные по умершим приплюсовываются к статистике следующих дней. Кроме того, обновленные цифры по общему числу умерших включают в себя не учтенных ранее 109 человек, скончавшихся в апреле, мае и июне.