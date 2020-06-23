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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573384153.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 171
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 171, общее число умерших достигло 42 927, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:32
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 171

18:32 23.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 171, общее число умерших достигло 42 927, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 874, до 306 210.
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Днем ранее число умерших увеличилось на 15, заболевших - на 958. Сегодняшний скачок смертности связан с тем, что в выходные система оповещения не работает в полную силу, и неучтенные данные по умершим приплюсовываются к статистике следующих дней. Кроме того, обновленные цифры по общему числу умерших включают в себя не учтенных ранее 109 человек, скончавшихся в апреле, мае и июне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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