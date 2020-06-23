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ГД поддержала ужесточение требований для возбуждения дел о наркосбыте
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:29
россия
госдума рф
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россия, госдума рф, общество

ГД поддержала ужесточение требований для возбуждения дел о наркосбыте

18:29 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика.
Изменения предлагается внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Уточняется, что законопроект направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК, по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Авторы уточняют, что основанием для возбуждения уголовного дела по фактам незаконного сбыта наркотиков, в том числе по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях, станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование.
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