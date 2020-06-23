Ученый спрогнозировал продолжение эпидемии COVID-19 до весны 2021 года

ПЕКИН, 23 июн — РИА Новости. Академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань прогнозирует, что COVID-19 не исчезнет к зиме этого года — весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.
"Эпидемия не исчезнет зимой-весной, будет продолжаться, возможно, будет рост заражений зимой этого года — весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире", — заявил Чжун Наньшань в интервью газете "Жэньминь жибао".
Он отметил, что в необходимое время нужно принимать краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения локальных вспышек инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.