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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573384021.html
Ученый спрогнозировал продолжение эпидемии COVID-19 до весны 2021 года
Академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань прогнозирует, что COVID-19 не исчезнет к зиме этого года — весне... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-24T00:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, китай, в мире

Ученый спрогнозировал продолжение эпидемии COVID-19 до весны 2021 года

18:29 23.06.2020 (обновлено: 00:02 24.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 23 июн — РИА Новости. Академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань прогнозирует, что COVID-19 не исчезнет к зиме этого года — весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.
"Эпидемия не исчезнет зимой-весной, будет продолжаться, возможно, будет рост заражений зимой этого года — весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире", — заявил Чжун Наньшань в интервью газете "Жэньминь жибао".
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Он отметил, что в необходимое время нужно принимать краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения локальных вспышек инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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