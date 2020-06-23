В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13,7 тысячи

БАКУ, 23 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 13,7 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 508 человек, всего в стране умер 167 человек с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 508 случаев заражения коронавирусом, 335 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13715 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7503 человек вылечились, 167 скончались, 6045 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии проведены 432,86 тысячи тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.