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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573383923.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13,7 тысячи
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 13,7 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 508 человек, всего в стране умер 167... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13,7 тысячи

18:25 23.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 23 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 13,7 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 508 человек, всего в стране умер 167 человек с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 508 случаев заражения коронавирусом, 335 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13715 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7503 человек вылечились, 167 скончались, 6045 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
С начала пандемии проведены 432,86 тысячи тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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