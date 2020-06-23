В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13,7 тысячи

"В Азербайджане выявлены еще 508 случаев заражения коронавирусом, 335 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13715 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7503 человек вылечились, 167 скончались, 6045 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.