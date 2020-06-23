https://ria.ru/20200623/1573383799.html
Кузнецова оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Состояние здоровья пятерых маленьких детей, найденных в квартире на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщила... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:24
2020-06-23T18:24
обнаружение детей в московской квартире
анна кузнецова
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573383119.html
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнаружение детей в московской квартире, анна кузнецова, москва, происшествия
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Состояние здоровья пятерых маленьких детей, найденных в квартире на северо-востоке Москвы
, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова
сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев, их возраст приблизительно от 6 дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. По данным ГУМВД
, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями.
"Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование. Предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен отметила, что теперь необходимо найти законных представителей детей и установить причины, по которым они оказались в этой квартире, только после этого можно будет определиться с дальнейшими шагами по их жизнеустройству.
В пресс-службе отметили, что уполномоченный находится на связи со следственным комитетом Москвы, департаментом социальной защиты, региональным детским омбудсменом, а также врачами.