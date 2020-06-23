Кузнецова оценила состояние детей, найденных в московской квартире

"Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование. Предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

Омбудсмен отметила, что теперь необходимо найти законных представителей детей и установить причины, по которым они оказались в этой квартире, только после этого можно будет определиться с дальнейшими шагами по их жизнеустройству.