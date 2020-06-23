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Суд в Москве исключил концерн "Антонов" из совместного с ОАК предприятия
Арбитражный суд Москвы по требованию ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) исключил украинский государственный авиастроительный концерн "Антонов" РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:20
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
украина
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
объединенная авиастроительная корпорация (оак), украина, экономика

Суд в Москве исключил концерн "Антонов" из совместного с ОАК предприятия

18:20 23.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Судейский молоток. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по требованию ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) исключил украинский государственный авиастроительный концерн "Антонов" из числа участников российского ООО "ОАК-Антонов", следует из опубликованного решения суда.
В судебном акте говорится, что совместное предприятие было создано ОАК и "Антоновым" на паритетных условиях в 2008 году для проведения послепродажного и технического обслуживания воздушных судов семейства "Антонов", подготовки и обучения летных, технических и наземных авиационных специалистов.
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Но украинская сторона с 2015 года перестала принимать участие в работе предприятия, в частности, шестеро ее представителей в совете директоров перестали участвовать в работе органа управления, что не позволяет оставшимся шестерым членам совета от российской стороны принять решение ни по одному вопросу деятельности предприятия, в том числе по вопросу о его ликвидации.
Суд пришел к выводу, что систематическое уклонение ГАК "Антонов" от участия в общих собраниях свидетельствует о грубом нарушении участником своих обязанностей, и это одно из оснований для его исключения из состава общества. "Антонов" своего представителя для участия в судебном разбирательстве не направил.
Как ранее сообщали РИА Новости в ОАК, СП не ведет никаких проектов, представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его работе, в связи с чем принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Кабинет министров Украины со своей стороны в сентябре 2015 года издал распоряжение о выходе "Антонова" из совместного предприятия.
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"Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие изготовило около 22 тысячи самолетов, из них более 1,5 тысяч продано в 50 стран мира. ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В её состав входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)УкраинаЭкономика
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