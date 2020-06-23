Врач объяснил успех Москвы в борьбе с COVID-19 на фоне других городов

Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

Ранее компания Boston Consulting Group провела исследование, где проанализировала реакцию различных крупных городов на распространение COVID-19. В документе отмечается, что российская столица успешнее других противостояла инфекции.

По словам Зверева, значительную роль в этом сыграл Роспотребнадзор , который задействовал систему институтов для разработки методов диагностики вируса и антител к нему.

Он добавил, что российские врачи не дали распространению инфекции выйти из-под контроля. Зверев отметил, что это позволило стабилизировать ситуацию уже к середине апреля.

За время пандемии в России зафиксировано почти 600 тысяч случаев заражения COVID-19, число жертв составило 8359 человек, более 356 тысяч пациентов выздоровели.

В Москве число инфицированных составило 216 тысяч человек, погибли 3643 человека, выздоровели почти 140 тысяч.