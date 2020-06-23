Врач объяснил успех Москвы в борьбе с COVID-19 на фоне других городов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вирусолог Виталий Зверев объяснил в интервью "Комсомольской правде", почему Москва успешнее других мегаполисов справилась с коронавирусной инфекцией.
Ранее компания Boston Consulting Group провела исследование, где проанализировала реакцию различных крупных городов на распространение COVID-19. В документе отмечается, что российская столица успешнее других противостояла инфекции.
По словам Зверева, значительную роль в этом сыграл Роспотребнадзор, который задействовал систему институтов для разработки методов диагностики вируса и антител к нему.
Он добавил, что российские врачи не дали распространению инфекции выйти из-под контроля. Зверев отметил, что это позволило стабилизировать ситуацию уже к середине апреля.
За время пандемии в России зафиксировано почти 600 тысяч случаев заражения COVID-19, число жертв составило 8359 человек, более 356 тысяч пациентов выздоровели.
В Москве число инфицированных составило 216 тысяч человек, погибли 3643 человека, выздоровели почти 140 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.