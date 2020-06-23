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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573383635.html
Врач объяснил успех Москвы в борьбе с COVID-19 на фоне других городов
Вирусолог Виталий Зверев объяснил в интервью "Комсомольской правде", почему Москва успешнее других мегаполисов справилась с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Врач объяснил успех Москвы в борьбе с COVID-19 на фоне других городов

18:19 23.06.2020 (обновлено: 21:29 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вирусолог Виталий Зверев объяснил в интервью "Комсомольской правде", почему Москва успешнее других мегаполисов справилась с коронавирусной инфекцией.
Ранее компания Boston Consulting Group провела исследование, где проанализировала реакцию различных крупных городов на распространение COVID-19. В документе отмечается, что российская столица успешнее других противостояла инфекции.
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По словам Зверева, значительную роль в этом сыграл Роспотребнадзор, который задействовал систему институтов для разработки методов диагностики вируса и антител к нему.
Он добавил, что российские врачи не дали распространению инфекции выйти из-под контроля. Зверев отметил, что это позволило стабилизировать ситуацию уже к середине апреля.
За время пандемии в России зафиксировано почти 600 тысяч случаев заражения COVID-19, число жертв составило 8359 человек, более 356 тысяч пациентов выздоровели.
В Москве число инфицированных составило 216 тысяч человек, погибли 3643 человека, выздоровели почти 140 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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