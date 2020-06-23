Курс рубля прибавил более десяти копеек к доллару в ходе заявлений Путина

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Курс рубля в ходе проходящего обращения президента России Курс рубля в ходе проходящего обращения президента России Владимира Путина к гражданам прибавил еще чуть более 10 копеек против американской валюты, при том что рост нефтяных котировок несколько замедлился, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.58 мск снижается на 37 копеек, до 68,65 рубля. До начала заявлений президента РФ рубль прибавлял 34 копейки к доллару, а затем доллар терял 47 копеек, опускаясь до 68,55 рубля.

При этом курс евро к рублю большую часть обращения изменялся незначительно, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия. Но к концу обращения рубль усилил позиции против европейской валюты и рос уже на 14 копеек, до 77,71 рубля. К текущему моменту евро теряет 8 копеек

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает тем временем на 0,7%, до 43,4 доллара за баррель, а днем он поднимался в цене до 43,94 доллара за баррель.

В частности, Путин заметил, что в отличие от многих стран мира России удалось избежать драматического скачка безработицы. Президент подчеркнул, что сегодня нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе, и предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.