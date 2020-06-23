https://ria.ru/20200623/1573383519.html
Курс рубля прибавил более десяти копеек к доллару в ходе заявлений Путина
Курс рубля в ходе проходящего обращения президента России Владимира Путина к гражданам прибавил еще чуть более 10 копеек против американской валюты, при том что РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:18
2020-06-23T18:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
телеобращение президента 23 июня 2020 года
динамика курсов валют
цены на нефть
московская биржа
владимир путин
brent
экономика
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2
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573382197_0:0:3076:1730_1400x0_80_0_0_1e127ea4b84ad52e9d27b957ab4844ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, владимир путин, brent, экономика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Курс рубля в ходе проходящего обращения президента России Владимира Путина
к гражданам прибавил еще чуть более 10 копеек против американской валюты, при том что рост нефтяных котировок несколько замедлился, свидетельствуют данные Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" к 17.58 мск снижается на 37 копеек, до 68,65 рубля. До начала заявлений президента РФ рубль прибавлял 34 копейки к доллару, а затем доллар терял 47 копеек, опускаясь до 68,55 рубля.
При этом курс евро к рублю большую часть обращения изменялся незначительно, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия. Но к концу обращения рубль усилил позиции против европейской валюты и рос уже на 14 копеек, до 77,71 рубля. К текущему моменту евро теряет 8 копеек
Августовский фьючерс на нефть марки Brent
дорожает тем временем на 0,7%, до 43,4 доллара за баррель, а днем он поднимался в цене до 43,94 доллара за баррель.
В частности, Путин заметил, что в отличие от многих стран мира России удалось избежать драматического скачка безработицы. Президент подчеркнул, что сегодня нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе, и предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.
Он также назвал политику Банка России , который снизил свою ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 4,5%, последовательной. Также он считает, что стабильность рубля в последние месяцы была обеспечена не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ экономики РФ.