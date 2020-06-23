https://ria.ru/20200623/1573383436.html
В Москвы вдвое увеличили выплаты медикам КТ-центров за работу с COVID-19
Врачи амбулаторных КТ-центров в Москве, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19 или подозрением на него, получат материальное поощрение в размере... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:17
2020-06-23T18:17
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здоровье - общество
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Врачи амбулаторных КТ-центров в Москве
, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19 или подозрением на него, получат материальное поощрение в размере 150 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - 100 тысяч, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
Постановление о повышении в два раза ранее установленных выплат подписал Мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Врачи амбулаторных КТ-центров, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, будут получать дополнительное материальное поощрение в размере 150 тысяч рублей в месяц - столько же, сколько и врачи коронавирусных стационаров", - говорится в сообщении.
Материальное поощрение среднего медицинского персонала составит 100 тысяч рублей в месяц.
"Решение было принято с учетом того, что амбулаторные КТ-центры, осуществляющие выявление ковидной пневмонии, выполняют значительную часть функций коронавирусных стационаров, а их работники испытывают сопоставимую нагрузку и подвергаются тем же рискам, что и медицинский персонал больниц", - поясняется в материале.
Уточняется, что выплаты в увеличенном размере работникам амбулаторных КТ-центров будут начислены за весь период работы со дня перепрофилирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.