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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573383195.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3302
В Греции за последние сутки выявлены 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3302 случая COVID-19, сообщила Национальная... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3302

18:13 23.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 23 июн - РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3302 случая COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения во вторник.
За последние сутки нет умерших от коронавируса.
Ранее в Греции от COVID-19 скончались 190 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 118 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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