Источник рассказал о женщинах, обнаруженных в квартире с детьми в Москве

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обе женщины, обнаруженные с пятью младенцами на северо-востоке Москвы, являются гражданками Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В прокуратуре Москвы сообщили РИА Новости, что следственные органы возбудили дело по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы, если речь идет о несовершеннолетних.