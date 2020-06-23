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https://ria.ru/20200623/1573383119.html
Источник рассказал о женщинах, обнаруженных в квартире с детьми в Москве
Обе женщины, обнаруженные с пятью младенцами на северо-востоке Москвы, являются гражданками Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:23
обнаружение детей в московской квартире
ольга ярославская
юлия иванова
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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обнаружение детей в московской квартире, ольга ярославская, юлия иванова, москва, происшествия

Источник рассказал о женщинах, обнаруженных в квартире с детьми в Москве

18:12 23.06.2020 (обновлено: 18:23 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обе женщины, обнаруженные с пятью младенцами на северо-востоке Москвы, являются гражданками Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Женщины имеют гражданство Китая", - сказал собеседник агентства.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями.
В прокуратуре Москвы сообщили РИА Новости, что следственные органы возбудили дело по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы, если речь идет о несовершеннолетних.
Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
Вчера, 16:25
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Прокурор Москвы Денис Попов взял расследования уголовного дела на особый контроль.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее рассказала РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, - няня-китаянка.
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Обнаружение детей в московской квартиреОльга ЯрославскаяЮлия ИвановаМоскваПроисшествия
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