Источник рассказал о женщинах, обнаруженных в квартире с детьми в Москве

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обе женщины, обнаруженные с пятью младенцами на северо-востоке Москвы, являются гражданками Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Женщины имеют гражданство Китая", - сказал собеседник агентства.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями.
В прокуратуре Москвы сообщили РИА Новости, что следственные органы возбудили дело по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы, если речь идет о несовершеннолетних.
Прокурор Москвы Денис Попов взял расследования уголовного дела на особый контроль.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее рассказала РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, - няня-китаянка.