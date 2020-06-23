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Источник прокомментировал заявления Киева о долге за базирование ЧФ
Заявления Киева о долге РФ за базирование Черноморского флота в Крыму являются очередной попыткой развернуть международную дискуссию вокруг российского... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:43
василий боднар
россия
черноморский флот вмф россии
республика крым
украина
в мире
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республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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василий боднар, россия, черноморский флот вмф россии, республика крым, украина, в мире

Источник прокомментировал заявления Киева о долге за базирование ЧФ

18:12 23.06.2020 (обновлено: 18:43 23.06.2020)
1424
© РИА Новости / В. КиселевКорабли на военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе
Корабли на военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости / В. Киселев
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заявления Киева о долге РФ за базирование Черноморского флота в Крыму являются очередной попыткой развернуть международную дискуссию вокруг российского полуострова, никаких миллионов Москва Киеву не должна, соглашение о базировании ЧФ после воссоединения полуострова с РФ не существует, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ" заявил, что Россия задолжала Киеву около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было. Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом киевские власти считают, что соглашения должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры, по их мнению, не были соблюдены и Россия нарушила международное право.
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"Это (заявления Боднара - ред.) - еще одна попытка развернуть международную дискуссию вокруг российского Крыма. Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того, как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно", - сказал источник РИА Новости.
По его словам, долгов у Москвы перед Киевом нет.
"Естественно, нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у России долг перед Украиной в виде миллионов долларов за базирование ЧФ в Крыму.
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Василий БоднарРоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииРеспублика КрымУкраинаВ мире
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