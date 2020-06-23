Источник прокомментировал заявления Киева о долге за базирование ЧФ

"Это (заявления Боднара - ред.) - еще одна попытка развернуть международную дискуссию вокруг российского Крыма. Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того, как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно", - сказал источник РИА Новости.