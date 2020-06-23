В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 14,7 тысячи

"Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 351 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14 714. Всего 8212 человек были вылечены, а 490 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.