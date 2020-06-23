В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 14,7 тысячи

КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 351, до 14 714, всего умерли 490 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14 363 зарегистрированных случаях коронавируса, 480 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 351 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14 714. Всего 8212 человек были вылечены, а 490 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 30 июня действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.