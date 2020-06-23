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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса в ДР Конго превысило шесть тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило шесть тысяч, сообщает отделение Всемирной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:09
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, демократическая республика конго, в мире

Число случаев коронавируса в ДР Конго превысило шесть тысяч

18:09 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило шесть тысяч, сообщает отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на 22 июня, за сутки было выявлено 102 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в совокупности общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране составило 6027, из них 6026 подтвержденных и один вероятный.
В общей сложности скончались 135 пациентов с COVID-19 (134 подтвержденных и один вероятный). Всего выздоровел 861 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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