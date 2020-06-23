Число случаев коронавируса в ДР Конго превысило шесть тысяч

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Демократической Республике Конго ( ДРК ) превысило шесть тысяч, сообщает отделение Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в этой стране.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 22 июня, за сутки было выявлено 102 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в совокупности общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране составило 6027, из них 6026 подтвержденных и один вероятный.

В общей сложности скончались 135 пациентов с COVID-19 (134 подтвержденных и один вероятный). Всего выздоровел 861 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.