Клишас прокомментировал изменение шкалы НДФЛ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изменение шкалы НДФЛ оправдано, это отвечает заложенным в поправки в Конституцию РФ принципам социального государства, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас.
"Выступление президента говорит о практической реализации в России принципов социального государства. Целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физлиц оправдано", - сказал сенатор.
Сенатор обратил внимание на то, что в своём обращении президент подчеркнул, что решения власть должна принимать в диалоге с обществом.
"Что касается ограничений, которые еще остаются, они должны быть разумными и понятными людям", - заявил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил с 1 января 2020 года отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить ставку с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ президент предложил направить на лечение детей с орфанными болезнями.