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Клишас прокомментировал изменение шкалы НДФЛ
Изменение шкалы НДФЛ оправдано, это отвечает заложенным в поправки в Конституцию РФ принципам социального государства, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:34
конституция рф
андрей клишас
владимир путин
экономика
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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конституция рф, андрей клишас, владимир путин, экономика

Клишас прокомментировал изменение шкалы НДФЛ

18:06 23.06.2020 (обновлено: 19:34 23.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изменение шкалы НДФЛ оправдано, это отвечает заложенным в поправки в Конституцию РФ принципам социального государства, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас.
"Выступление президента говорит о практической реализации в России принципов социального государства. Целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физлиц оправдано", - сказал сенатор.
Сенатор обратил внимание на то, что в своём обращении президент подчеркнул, что решения власть должна принимать в диалоге с обществом.
"Что касается ограничений, которые еще остаются, они должны быть разумными и понятными людям", - заявил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил с 1 января 2020 года отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить ставку с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ президент предложил направить на лечение детей с орфанными болезнями.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Вчера, 17:24
Путин: средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей
19700018
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Конституция РФАндрей КлишасВладимир ПутинЭкономика
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