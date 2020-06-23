Клишас прокомментировал изменение шкалы НДФЛ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изменение шкалы НДФЛ оправдано, это отвечает заложенным в поправки в Изменение шкалы НДФЛ оправдано, это отвечает заложенным в поправки в Конституцию РФ принципам социального государства, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас

"Выступление президента говорит о практической реализации в России принципов социального государства. Целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физлиц оправдано", - сказал сенатор.

Сенатор обратил внимание на то, что в своём обращении президент подчеркнул, что решения власть должна принимать в диалоге с обществом.

"Что касается ограничений, которые еще остаются, они должны быть разумными и понятными людям", - заявил он.