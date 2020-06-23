Обращение Путина к россиянам длилось 51 минуту

Очередное обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии коронавируса, которое состоялось 23 июня, длилось 51 минуту. Это самое продолжительное обращение главы государства за период эпидемии. Первое обращение, сделанное 25 марта, длилось почти 17 минут. 28 апреля президент выступал перед гражданами в течение почти 18 минут.