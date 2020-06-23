https://ria.ru/20200623/1573382646.html
Обращение Путина к россиянам длилось 51 минуту
Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии коронавируса длилось 51 минуту. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:05
2020-06-23T18:05
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573381586.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, общество