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Обращение Путина к россиянам длилось 51 минуту
Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии коронавируса длилось 51 минуту. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:05
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
общество
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, общество

Обращение Путина к россиянам длилось 51 минуту

18:05 23.06.2020
26727
© РИА Новости / Павел ЛисицынПланшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии коронавируса длилось 51 минуту.
Очередное обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии коронавируса, которое состоялось 23 июня, длилось 51 минуту. Это самое продолжительное обращение главы государства за период эпидемии. Первое обращение, сделанное 25 марта, длилось почти 17 минут. 28 апреля президент выступал перед гражданами в течение почти 18 минут.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинОбщество
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