Больницу в Воронеже, строящуюся силами Минобороны, сдадут 29 июня

Строительство военными в Воронеже инфекционной больницы началось, по данным Министерства обороны РФ, 25 апреля. Планировалось, что оно будет завершено до 1 июля. Сейчас работы на объекте по-прежнему ведутся круглосуточно, в две смены, на них заняты порядка 1 тысячи человек и более 50 единиц техники.