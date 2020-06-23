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Больницу в Воронеже, строящуюся силами Минобороны, сдадут 29 июня
Ввод в эксплуатацию строящейся военными инфекционной больницы в Воронеже произойдет 29 июня, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Больницу в Воронеже, строящуюся силами Минобороны, сдадут 29 июня

18:03 23.06.2020
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© Минобороны РФНачало строительства медцентра Минобороны в Воронеже
Начало строительства медцентра Минобороны в Воронеже
© Минобороны РФ
Начало строительства медцентра Минобороны в Воронеже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию строящейся военными инфекционной больницы в Воронеже произойдет 29 июня, сообщает во вторник правительство региона.
Строительство военными в Воронеже инфекционной больницы началось, по данным Министерства обороны РФ, 25 апреля. Планировалось, что оно будет завершено до 1 июля. Сейчас работы на объекте по-прежнему ведутся круглосуточно, в две смены, на них заняты порядка 1 тысячи человек и более 50 единиц техники.
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"По многим видам работ готовность составляет 100%. Полностью завершены строительные работы, монтаж окон и дверей, сети коммунальной инфраструктуры, отделка помещений. В завершающей фазе находится установка и подключение медицинского оборудования, идет оснащение помещений мебелью. К дате ввода в эксплуатацию – 29 июня – новый многопрофильный медицинский центр будет полностью готов", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, штат нового медицинского учреждения укомплектован, сотрудники готовы приступить к работе.
В Воронежской области коронавирус выявлен у 6259 человек. Умер 31 пациент, выздоровели 3640.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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