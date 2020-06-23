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Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии превысило 13 тысяч
Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии с начала пандемии превысило 13 тысяч человек, власти вернули обязательное ношение масок в закрытых помещениях,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:01
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире

Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии превысило 13 тысяч

18:01 23.06.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
© Министерство обороны РФ
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БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии с начала пандемии превысило 13 тысяч человек, власти вернули обязательное ношение масок в закрытых помещениях, сообщило министерство здравоохранения страны.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 263 человека. Выявлены 102 новых зараженных, всего 13 092 больных", - заявил минздрав во вторник.
Национальный штаб по борьбе с COVID-19 вернул меру обязательного ношения масок в закрытых помещениях на всей территории страны из-за осложнения эпидобстановки.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
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Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСербияВ мире
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