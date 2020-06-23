https://ria.ru/20200623/1573382252.html
Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии превысило 13 тысяч
Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии с начала пандемии превысило 13 тысяч человек, власти вернули обязательное ношение масок в закрытых помещениях,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:01
2020-06-23T18:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости.
Число выявленных зараженных COVID-19
в Сербии
с начала пандемии превысило 13 тысяч человек, власти вернули обязательное ношение масок в закрытых помещениях, сообщило министерство здравоохранения страны.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 263 человека. Выявлены 102 новых зараженных, всего 13 092 больных", - заявил минздрав во вторник.
Национальный штаб по борьбе с COVID-19 вернул меру обязательного ношения масок в закрытых помещениях на всей территории страны из-за осложнения эпидобстановки.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии
и Герцеговины, Черногории
, Северной Македонии
и Албании
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.