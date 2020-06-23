Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии превысило 13 тысяч

Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.

БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных Число выявленных зараженных COVID-19 Сербии с начала пандемии превысило 13 тысяч человек, власти вернули обязательное ношение масок в закрытых помещениях, сообщило министерство здравоохранения страны.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней прошло без жертв.

"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 263 человека. Выявлены 102 новых зараженных, всего 13 092 больных", - заявил минздрав во вторник.

Национальный штаб по борьбе с COVID-19 вернул меру обязательного ношения масок в закрытых помещениях на всей территории страны из-за осложнения эпидобстановки.

Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.

Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.

Северной Македонии и Албании. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории