https://ria.ru/20200623/1573381841.html
Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Россиянам еще предстоит непростой период, но уверенность в том, что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:57
2020-06-23T18:06
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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коронавирусы
владимир путин
экономика
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4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика