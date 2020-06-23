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Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Россиянам еще предстоит непростой период, но уверенность в том, что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:06
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период

17:57 23.06.2020 (обновлено: 18:06 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянам еще предстоит непростой период, но уверенность в том, что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься и дома, и на работе. Понимаю, что это тоже непростой период, но возможность возвратиться к своим планам, уверенность в том, что жизнь налаживается, дает совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой", - сказал президент в обращении к россиянам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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