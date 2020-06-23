Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период

"У всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься и дома, и на работе. Понимаю, что это тоже непростой период, но возможность возвратиться к своим планам, уверенность в том, что жизнь налаживается, дает совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой", - сказал президент в обращении к россиянам.