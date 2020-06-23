https://ria.ru/20200623/1573381810.html
Путин: перевод работы в онлайн показал мощные возможности IT-сектора
Перевод работы важнейших государственных сервисов и значительной части деловой жизни в период эпидемии коронавируса в режим онлайн показал, какими мощными... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:57
2020-06-23T17:57
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_0:0:3175:1786_1400x0_80_0_0_06c7f3ca9775258e16f3b4711eafa483.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_0:0:3175:1786_1400x0_80_0_0_06c7f3ca9775258e16f3b4711eafa483.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_246:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_068816256b0aee53fdb2cddaa9e59290.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_587:0:2635:2048_1400x0_80_0_0_7f305a04a93dd5f89d3dfc49ad8e336a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, технологии, общество