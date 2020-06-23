Путин: перевод работы в онлайн показал мощные возможности IT-сектора

"В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных, образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими, кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Он один из самых динамичных, бурно растущих", - сказал Путин в обращении к гражданам.