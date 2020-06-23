Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573381586.html
Путин выразил уверенность в преодолении любых трудностей
Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что россияне вместе непременно решат все возникающие проблемы, всё обязательно наверстают, преодолеют и временные, и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:04
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573376773_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_bd9af69dc8dbd8eaae3b80249f330d08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573376773_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_bd9af69dc8dbd8eaae3b80249f330d08.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377384_0:0:2976:2232_1400x0_80_0_0_84547141aa8e30454df7efdf72d6c1ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377635_0:0:2232:2232_1400x0_80_0_0_6d6141ebaa2d736bc363e784b4f138ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин выразил уверенность в преодолении любых трудностей

18:02 23.06.2020 (обновлено: 18:04 23.06.2020)
2820
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что россияне вместе непременно решат все возникающие проблемы, всё обязательно наверстают, преодолеют и временные, и любые другие трудности.
"Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что уже умеем это делать", - сказал президент в телеобращении к россиянам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
22700020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Обращение Путина к россиянам длилось 51 минуту
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Семья смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Путин предложил изменить налогобложение для развивающих бизнес за рубежом
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин поручил подготовить предложения по финансированию инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Египетский суп из шпината Molokhia
Ученые выяснили, какая диета помогает лечить рак
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии превысило 13 тысяч
Женщина смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Путин заявил, что в условиях эпидемии проявились лучшие качества россиян
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал изменение шкалы НДФЛ
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
Симоньян поддержала повышение НДФЛ для помощи больным детям
Начало строительства медцентра Минобороны в Воронеже
Больницу в Воронеже, строящуюся силами Минобороны, сдадут 29 июня
Жители Мексики вышли на улицы, опасаясь повторных подземных толчков
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1
Владимир Путин про поправки в Конституцию РФ: Вступят, если люди их поддержат
Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния