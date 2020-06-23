Путин заявил, что в условиях эпидемии проявились лучшие качества россиян

"В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.