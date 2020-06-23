https://ria.ru/20200623/1573381448.html
Путин заявил, что в условиях эпидемии проявились лучшие качества россиян
Президент России Владимир Путин считает, что в тяжелых условиях эпидемии коронавируса проявились лучшие качества россиян, была вновь осознана важность... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:52
2020-06-23T18:04
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
здоровье - общество
владимир путин
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573381037_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7b12fb433a2c7589a66865a243e45641.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, здоровье - общество, владимир путин