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Распространение нового коронавируса
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Путин: жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм
Хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:16
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, общество

Путин: жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм

17:52 23.06.2020 (обновлено: 18:16 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу, но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - сказал Путин в обращении.
Он отметил, что у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. "Понимаю, что это тоже непростой период, но возможность возвратиться к свои планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой", - добавил Путин.
По его словам, вместе россияне непременно решат все проблемы. "Все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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