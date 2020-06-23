Путин: жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм

"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу, но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - сказал Путин в обращении.

Он отметил, что у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. "Понимаю, что это тоже непростой период, но возможность возвратиться к свои планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой", - добавил Путин.