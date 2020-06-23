https://ria.ru/20200623/1573381415.html
Путин: жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм
Хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:52
2020-06-23T18:16
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573381448.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу, но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - сказал Путин в обращении.
Он отметил, что у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. "Понимаю, что это тоже непростой период, но возможность возвратиться к свои планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой", - добавил Путин.
По его словам, вместе россияне непременно решат все проблемы. "Все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.