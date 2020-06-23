https://ria.ru/20200623/1573381337.html
Путин поручил увеличить долю расходов на образование и здравоохранение
Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатам Госдумы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:51
2020-06-23T20:22
телеобращение президента 23 июня 2020 года
правительство рф
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573377131.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, правительство рф, владимир путин, общество