Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573381337.html
Путин поручил увеличить долю расходов на образование и здравоохранение
Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатам Госдумы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:22
телеобращение президента 23 июня 2020 года
правительство рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461477_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_8afb31ec428acdcb0b217990ca6511fa.jpg
https://ria.ru/20200623/1573377131.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461477_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_8afb31ec428acdcb0b217990ca6511fa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_97d380af3b26645e74444135ddd7047c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461477_219:0:2267:2048_1400x0_80_0_0_f4b1112d0032572d6db2aab2f1ccdc3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, правительство рф, владимир путин, общество

Путин поручил увеличить долю расходов на образование и здравоохранение

17:51 23.06.2020 (обновлено: 20:22 23.06.2020)
521
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатам Госдумы при работе над будущим бюджета проявить солидарность с таким подходом.
"В рамках нового бюджетного цикла прошу правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом", - сказал Путин в ходе обращения к гражданам.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Вчера, 17:51Распространение нового коронавируса
Владимир Путин обратился к россиянам
2390002
Обсудить 0
Телеобращение президента 23 июня 2020 годаПравительство РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин про поправки в Конституцию РФ: Вступят, если люди их поддержат
Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие дорожной сети
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну
Путин о коронавирусе: Нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин заявил, что пандемию "еще предстоит дожать"
Президент России Владимир Путин
Путин: жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин анонсировал заседание Совета по стратегическому развитию в июле
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Путин: перевод работы в онлайн показал мощные возможности IT-сектора
Женщина смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Путин заявил, что в условиях эпидемии проявились лучшие качества россиян
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин поручил оказать дополнительную помощь регионам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин поручил подготовить предложения по финансированию инфраструктуры
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Дополнительные выплаты медикам учтут при расчете отпускных
Овцы в загоне
В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
Граффити в поддержку рубля
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
Семья смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Путин предложил изменить налогобложение для развивающих бизнес за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния