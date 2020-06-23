Путин поручил увеличить долю расходов на образование и здравоохранение

"В рамках нового бюджетного цикла прошу правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом", - сказал Путин в ходе обращения к гражданам.