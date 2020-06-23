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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573381308.html
Путин заявил, что пандемию "еще предстоит дожать"
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, "предстоит дожать, додавить эту заразу". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:06
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Путин о коронавирусе: "Нам еще предстоит дожать эту заразу"
Владимир Путин обращается к россиянам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил, что пандемию "еще предстоит дожать"

17:51 23.06.2020 (обновлено: 19:06 23.06.2020)
241
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, "предстоит дожать, додавить эту заразу".
"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - заявил президент в обращении к россиянам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1300019
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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