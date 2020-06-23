https://ria.ru/20200623/1573381308.html
Путин заявил, что пандемию "еще предстоит дожать"
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, "предстоит дожать, додавить эту заразу". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:51
2020-06-23T19:06
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин о коронавирусе: "Нам еще предстоит дожать эту заразу"
Владимир Путин обращается к россиянам
2020-06-23T17:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество