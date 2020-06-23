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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200623/1573381136.html
Путин предложил изменить налогобложение для развивающих бизнес за рубежом
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать развитие бизнеса в российской юрисдикции и предложил взимать с россиян, контролирующих... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, экономика

Путин предложил изменить налогобложение для развивающих бизнес за рубежом

17:49 23.06.2020 (обновлено: 18:13 23.06.2020)
3443
© РИА Новости / Григорий СысоевСемья смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Семья смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Семья смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать развитие бизнеса в российской юрисдикции и предложил взимать с россиян, контролирующих иностранные компании, фиксированный налог по 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности.
"У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России", - сказал Путин во время обращения к гражданам.
Он отметил, что сейчас российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов - платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний (так называемые КИКи) по достаточно сложной, громоздкой схеме.
"Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму - 5 миллионов рублей в год, без дополнительной отчетности", - заявил президент.
"Таким образом мы дадим стимул к развитию современного ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", - заключил глава государства.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьТелеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинЭкономика
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