Федор Лукьянов проведет вебинар SputnikPro на тему "Мир после пандемии"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов проведет очередную онлайн-сессию просветительского проекта SputnikPro международного информационного агентства и радио Sputnik. Тема его вебинара, который начнется в пятницу, 26 июня, в 11.00 мск, – "Мир после пандемии: что захочет знать аудитория".
Каковы наиболее вероятные тренды глобального развития, которые будут задавать тон в посткоронавирусном мире? Вернет ли себе государство место основы международной политики? Положит ли пандемия начало процессу деглобализации? Ожидать ли нам новой и непримиримой "холодной войны"? Вебинар даст ответы на эти и другие интересующие аудиторию злободневные вопросы. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
17 июня, 15:52SputnikPro для индийских университетов продолжается
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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