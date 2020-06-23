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Федор Лукьянов проведет вебинар SputnikPro на тему "Мир после пандемии"
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов проведет очередную... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:49
россия
sputnik
федор лукьянов
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РИА Новости
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353
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россия, sputnik, федор лукьянов

Федор Лукьянов проведет вебинар SputnikPro на тему "Мир после пандемии"

17:49 23.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПредседатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов проведет очередную онлайн-сессию просветительского проекта SputnikPro международного информационного агентства и радио Sputnik. Тема его вебинара, который начнется в пятницу, 26 июня, в 11.00 мск, – "Мир после пандемии: что захочет знать аудитория".
Каковы наиболее вероятные тренды глобального развития, которые будут задавать тон в посткоронавирусном мире? Вернет ли себе государство место основы международной политики? Положит ли пандемия начало процессу деглобализации? Ожидать ли нам новой и непримиримой "холодной войны"? Вебинар даст ответы на эти и другие интересующие аудиторию злободневные вопросы. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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РоссияSputnikФедор Лукьянов
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