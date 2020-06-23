Дополнительные выплаты медикам учтут при расчете отпускных

"Приято решение продлить выплаты (медицинским работникам) на июль и август. Особо подчеркну - стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято, а значит специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.