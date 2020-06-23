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Дополнительные выплаты медикам учтут при расчете отпускных
Дополнительные выплаты медицинским работникам не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Дополнительные выплаты медикам учтут при расчете отпускных

17:48 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительные выплаты медицинским работникам не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Приято решение продлить выплаты (медицинским работникам) на июль и август. Особо подчеркну - стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято, а значит специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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