https://ria.ru/20200623/1573381005.html
Путин поручил оказать дополнительную помощь регионам
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса поставила регионы в сложное положение, поручил кабмину выделить субъектам еще 100 миллиардов... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:48
2020-06-23T18:17
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что эпидемия коронавируса поставила регионы в сложное положение, поручил кабмину выделить субъектам еще 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов.
Как подчеркнул глава государства, "эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение".
"Мы это видим, понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и в выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам", - сказал президент в ходе обращения к россиянам.
"В этой связи поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями", - сказал Путин.
При этом президент поручил внимательно распределять такую поддержку.
"Не ограничивать, а наоборот, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития", - указал глава государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.