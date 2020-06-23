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https://ria.ru/20200623/1573380920.html
Путин продлил выплаты семьям, где оба родителя потеряли работу
Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе, заявил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:47
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин продлил выплаты семьям, где оба родителя потеряли работу

17:47 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу... Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", - сказал президент в телеобращении к россиянам.
Он отметил, что на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, сейчас - свыше 2,5 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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