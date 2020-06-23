Путин продлил выплаты семьям, где оба родителя потеряли работу

"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу... Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", - сказал президент в телеобращении к россиянам.