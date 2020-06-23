https://ria.ru/20200623/1573380637.html
Муфтий: сохранение истории - лучшая дань уважения героям войны
Лучшая дань уважения воинам-освободителям – это сохранение в народной памяти их подвига и противодействие попыткам переписать историю, заявил председатель... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:44
2020-06-23T17:44
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лучшая дань уважения воинам-освободителям – это сохранение в народной памяти их подвига и противодействие попыткам переписать историю, заявил председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин, обращение которого опубликовано на сайте СМР.
"Лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет сохранение в памяти народа подвига солдат-освободителей и противостояние против любых попыток искажения истории, против попыток оправдания преступных деяний фашизма и нацизма", - сказал Гайнутдин.
По его словам, мусульманская община молитвенно благодарит всех ветеранов и тех, "кто пережил то страшное время и защищал свою страну, друзей и семью".
"В мечетях совершаются моления, мусульмане вознесли молитву в память о павших в годы Великой Отечественной войны, моля Аллаха Всевышнего даровать людям мирную жизнь, без войн и распрей", - подытожил Гайнутдин.