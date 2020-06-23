Муфтий: сохранение истории - лучшая дань уважения героям войны

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лучшая дань уважения воинам-освободителям – это сохранение в народной памяти их подвига и противодействие попыткам переписать историю, заявил председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин, обращение которого опубликовано на сайте СМР.

"Лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет сохранение в памяти народа подвига солдат-освободителей и противостояние против любых попыток искажения истории, против попыток оправдания преступных деяний фашизма и нацизма", - сказал Гайнутдин.

По его словам, мусульманская община молитвенно благодарит всех ветеранов и тех, "кто пережил то страшное время и защищал свою страну, друзей и семью".