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Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ). Об этом он заявил в РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:54
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, экономика

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

17:43 23.06.2020 (обновлено: 17:54 23.06.2020)
4499
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ). Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам.
"Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинЭкономика
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