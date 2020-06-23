Путин призвал взвешенно подойти к открытию экономики

"Обращаюсь сейчас к главам регионов. Крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны прониматься своевременно в соответствии с рекомендациями специалистов. Нужно так все спланировать, организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан и при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит и доходы людей", - заявил Путин в обращении к россиянам.