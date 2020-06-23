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Путин призвал взвешенно подойти к открытию экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно взвешенно подойти к открытию экономики - обеспечить безопасность граждан и не задавить бизнес избыточными... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:01
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин призвал взвешенно подойти к открытию экономики

17:43 23.06.2020 (обновлено: 18:01 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно взвешенно подойти к открытию экономики - обеспечить безопасность граждан и не задавить бизнес избыточными требованиями.
Он отметил, что некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются, поскольку они объективно необходимы для сохранения здоровья россиян.
"Обращаюсь сейчас к главам регионов. Крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны прониматься своевременно в соответствии с рекомендациями специалистов. Нужно так все спланировать, организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан и при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит и доходы людей", - заявил Путин в обращении к россиянам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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