https://ria.ru/20200623/1573380391.html
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
Стабильность рубля в последние месяцы была обеспечена не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, сообщил президент РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:42
2020-06-23T17:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
экономика
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5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147129/02/1471290258_0:282:2761:1835_1400x0_80_0_0_66cb5f08f4288f844b1b736b9a22b102.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, экономика