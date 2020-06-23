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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200623/1573380391.html
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
Стабильность рубля в последние месяцы была обеспечена не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, сообщил президент РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
экономика
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россия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, экономика

Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля

17:42 23.06.2020 (обновлено: 17:43 23.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стабильность рубля в последние месяцы была обеспечена не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики", - сказал Путин во вторник, обращаясь к гражданам России.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
361600214
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьТелеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинЭкономика
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