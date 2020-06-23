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Путин объяснил сохранение ряда ограничений по коронавирусу
Ряд введенных весной в России ограничений из-за коронавируса сохраняется, это необходимо для защиты здоровья граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:48
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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Путин объяснил сохранение ряда ограничений по коронавирусу

17:41 23.06.2020 (обновлено: 17:48 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ряд введенных весной в России ограничений из-за коронавируса сохраняется, это необходимо для защиты здоровья граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются. Дорогие друзья, это объективно необходимо для защиты вашего здоровья", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Президент также обратился к главам регионов, отметив, что крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики, решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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