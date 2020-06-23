https://ria.ru/20200623/1573380271.html
Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет, это коснется трех миллионов человек, также они получат... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:41
2020-06-23T17:53
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200528/1572109332.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572628885_0:406:2918:2047_1400x0_80_0_0_cb452ce9b99f4133ca102cb5b95c9dbf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, экономика