Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

"Считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18 лет, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов", - сказал президент во время обращения к гражданам.